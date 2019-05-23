شكرا لقرائتكم عصام الحضرى ينشر صورة مع روبرتو كارلوس وفيجو فى تكريم أساطير الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الكابتن عصام الحضرى عبر حسابة الرسمىعلى " تويتر" صورة تجمعة مع كل من ولويس فيجو نجم ريـال مدريد وبرشلونة ومنتخب البرتغال، روبرتو كارلوس نجم وريـال مدريد ومنتخب البرازيل، وكافو نجم ميلان ومنتخب البرازيل، في أبو ظبي لتكريمه ضمن أساطير العالم لكرة القدم.

وغرد الحضر قائلا " هكذا يكون التقدير والتكريم في ليلة اساطير العالم في سكاي نيوز بابو ظبي ".

جدير بالذكر ان قائمة المنتخب الوطني التي اعلنها خافيير أجييري المدير الفني لمنتخب مصر شهدت غياب الحارس العملاق عصام الحضري بعد تاريخ طويل مع المنتخب منذ عام 1998 ،حيث يعد عصام الحضري واحدا من أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية حيث قدم العديد من الإنجازات سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي والعالمي .

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انضم السد العالي للنادي الأهلى عام 1996 قادما من نادي دمياط وحقق معه العديد من الألقاب أبرزها برنزية كأس العالم للأندية ودوري ابطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي والدوري المصري وكأس مصر ،ورحل الحضري عن المارد الأحمر عام 2007 لينتقل إلى فريق سيون السويسري وظل مع الفريق حتى عام 2009 وفاز معه بكأس السوبر السويسري ،ثم تنقل بعد ذالك بين صفوف الكثير من الأندية منها الإسماعيلي والزمالك ووادي دجلة والمريخ السوداني والإتحاد السكندري والتعاون السعودي ليستقربه الحال في الدوري المصري مع فريق النجوم .