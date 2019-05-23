شكرا لقرائتكم عصام الحضرى ينشر صورة مع روبرتو كارلوس وفيجو فى تكريم أساطير الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر الكابتن عصام الحضرى عبر حسابة الرسمىعلى " تويتر" صورة تجمعة مع كل من ولويس فيجو نجم ريـال مدريد وبرشلونة ومنتخب البرتغال، روبرتو كارلوس نجم وريـال مدريد ومنتخب البرازيل، وكافو نجم ميلان ومنتخب البرازيل، في أبو ظبي لتكريمه ضمن أساطير العالم لكرة القدم.
وغرد الحضر قائلا " هكذا يكون التقدير والتكريم في ليلة اساطير العالم في سكاي نيوز بابو ظبي ".
جدير بالذكر ان قائمة المنتخب الوطني التي اعلنها خافيير أجييري المدير الفني لمنتخب مصر شهدت غياب الحارس العملاق عصام الحضري بعد تاريخ طويل مع المنتخب منذ عام 1998 ،حيث يعد عصام الحضري واحدا من أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية حيث قدم العديد من الإنجازات سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي والعالمي .
انضم السد العالي للنادي الأهلى عام 1996 قادما من نادي دمياط وحقق معه العديد من الألقاب أبرزها برنزية كأس العالم للأندية ودوري ابطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي والدوري المصري وكأس مصر ،ورحل الحضري عن المارد الأحمر عام 2007 لينتقل إلى فريق سيون السويسري وظل مع الفريق حتى عام 2009 وفاز معه بكأس السوبر السويسري ،ثم تنقل بعد ذالك بين صفوف الكثير من الأندية منها الإسماعيلي والزمالك ووادي دجلة والمريخ السوداني والإتحاد السكندري والتعاون السعودي ليستقربه الحال في الدوري المصري مع فريق النجوم .
كانت هذه تفاصيل خبر عصام الحضرى ينشر صورة مع روبرتو كارلوس وفيجو فى تكريم أساطير الكرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.