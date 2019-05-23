شكرا لقرائتكم 60 دقيقة فى مباراة الأهلي ضد الاسماعيلي تعادل سلبى وتبديل اضطرارى للمرة الثانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد مرور 15 دقيقة من عمر الشوط الثانى من مباراة الأهلي ضد الاسماعيلي فى الجولة الـ 18 ضمن مافسات الدوري المصري الممتاز، على ستاد برج العرب، التعادل السلبي يسيطر عى المباراة، وسط حالة من التوهان للاعبى الخط الأمامى للأهلي وإهدار العديد من الفرص أمام المرمى .

شهدت الـ 15 دقيقة الأولى فى الشوط الثانى لتألق لمحمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، حيث انقذ العديد من الفرص للاعبى الاسماعيلي، وخروجه الصحيح على الكرات العالية.

واندفع لاعبى الاهلي تجاه مرمى الاسماعيلي، وسط تراجع للاعبي الدراويش، الذى يرتدون بالهجمة المرتدة، حيث ظهر لاعبي الاسماعيلي يجيدون نقل الكرة فى الهجمات المرتدة.

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الاسماعيلي يجبر للمرة الثانية على تبديل اضطرارى بخروج مصطفى فارس لاعب الداوريش، ونزول محمد الضرف بدلا منه .

ويضم تشكيل الاهلي كلاً من: محمد الشناوي ، ياسر أبراهيم ، ايمن اشرف ، عمرو السولية ، حسام عاشور ، حسين الشحات ، محمد هاني ، رمضان صبحي ، وليد سليمان ، على معلول ووليد آزارو.

فيما يضم تشكيل الاسماعيلي: محمد فوزي ، أحمد ايمن – محمود متولي – باهر المحمدي – أسامة ابراهيم ، محمود دونجا – عماد حمدي ، محمد صادق – مصطفى فارس – محمد الشامي وكريم بامبو.