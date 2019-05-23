شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف مران المدفعجية الـ10 فى تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الزمالك تدريباته اليوم بملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة استعداداً للمواجهة المرتقبة امام نهضة بركان المغربي بإياب نهائي الكونفدرالية بستاد ببرج العرب. Advertisements و شهدت تدريبات الفارس الأبيض اليوم، الأربعاء، تدريبات خاصة على التسديد من خارج وداخل الـ18 لهذا التشكيل المكون من: جنش،علاء، الونش، حازم امام، اوباما، محمد إبراهيم، محمود عبد العزيز، طارق حامد، خالد بوطيب، زيزو، كهربا. وبنسبة ستكون تلك التشكيلة الأساسية للزمالك أمام نهضة بركان يوم الأحد القادم.

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