شكرا لقرائتكم تعادل الأهلى والإسماعيلى يشعل المنافسة على لقب الدورى الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 ضمن مافسات الدوري المصري الممتاز، على ستاد برج العرب، أحرز هدف الأهلي المغربى وليد ازارو، وتعادل كريم بامبو للإسماعيلى.

شهدت تعادل كريم بامبو لاعب الإسماعيلي، للدراويش فى الدقيقة 84 بعد استلامه لتمريرة ضربت خط دفاع الأهلى، ليضعها فى الشباك الأهلاوية

اندفع لاعبو الأهلي تجاه مرمى الدراويش عقب ادراك التعادل، ولكنهم فشلوا فى تعديل النتيجة، وحصد الثلاثة نقاط من الدراويش.

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5 دقائق وقت بدل من ضائع احتسبها الحكم الدولى محمد معروف، لم تكن كافية لتعديل لاعبي الأهلى النتيجة.

وضم تشكيل الاهلي كلاً من: محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم، ايمن اشرف، عمرو السولية، حسام عاشور ، حسين الشحات ، محمد هاني ، رمضان صبحي ، وليد سليمان ، على معلول ووليد آزارو.

فيما ضم تشكيل الاسماعيلي: محمد فوزي، أحمد ايمن – محمود متولي – باهر المحمدي – أسامة ابراهيم ، محمود دونجا – عماد حمدي ، محمد صادق – مصطفى فارس – محمد الشامي وكريم بامبو.