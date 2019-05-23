شكرا لقرائتكم 4 مراحل جهزت الأخضر لمونديال الشباب في بولندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ منتخب الشباب السعودي إعداده لخوض مونديال تحت 20 عاماً والذي يقام في بولندا حالياً، قبل 4 أشهر، في برنامج امتد إلى 4 مراحل آخرها في البرتغال.
وبدأ الأخضر المرحلة الأولى من الإعداد في الدمام يوم 7 يناير بتواجد 28 لاعباً، وخاض حينها مباراتين وديتين أمام السنغال خسرهما بهدفين مقابل لاشيء، وفي مارس أقام معسكراً في الرياض وإسبانيا وخسر أمام الأرجنتين وأوروغواي ودياً.
وفي أواخر أبريل الماضي أقام الأخضر معسكراً في أبها بمشاركة 23 لاعباً، ولعب مرتين أمام جنوب إفريقيا، فاز في واحدة وخسر الأخرى، قبل أن يتوجه مطلع الشهر الجاري إلى النمسا والبرتغال، وهناك خاض 4 مباريات ودية فاز مرتين على نيجريا وسلوفينيا وتعادل مع المكسيك وخسر من كولومبيا والبرتغال.
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