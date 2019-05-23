شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يكسب قضيته ضد المولد .. ويدرس الاستئناف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف نادي اتحاد جدة، يوم الأربعاء، أنه تلقى خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص الحكم الصادر في قضية النادي ضد سعيد المولد ونادي فارنزي البرتغالي.

وقال نادي الاتحاد في بيان صحافي نشره على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : تضمن الحكم بأحقية نادي الاتحاد في الحصول على تعويض مالي عن مخالفة اللاعب لتعاقده مع النادي ولتعاقد النادي البرتغالي معه دون الرجوع لنادي الاتحاد.

وأضاف البيان: الزم الاتحاد الدولي "فيفا" اللاعب والنادي البرتغالي بدفع مبلغ 271 ألف دولار "مليون ريال سعودي تقريبا" لنادي الاتحاد.

وأكد مجلس إدارة اتخاد جدة بأنه ينتظر وصول حيثيات الحكم لدراسة تقديم استئناف عليها بما يحفظ حقوق النادي كاملة في الدعوى التي تقدم بها.