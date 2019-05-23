شكرا لقرائتكم الأخضر الشاب في المونديال.. 8 مشاركات أفضلها "ثمن النهائي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - خاض المنتخب السعودي للشباب غمار مونديال الشباب 8 مرات كانت أولها في الاتحاد السوفييتي قبل 34 عاماً، واستضاف البطولة بعد ذلك التاريخ بأربعة أعوام.
وشارك الأخضر الشاب في كأس العالم للشباب خلال نسخ 1985، 1987، واستضاف البطولة في نسخة 1989، و1993، 1999، 2003، 2011 وأخيراً 2017.
ولم يعرف الأخضر الشاب الوصول إلى الدور الثاني إلا في آخر نسختين اللتين أقيمتا في كولومبيا وكوريا الجنوبية، وودع الدور الأول في جميع مشاركاته السابقة.
وتأهل المنتخب السعودي كأفضل ثالث في النسخة الأخيرة التي أقيمت في كوريا الجنوبية بعدما حصد 4 نقاط إثر فوز على الإكوادور وتعادل مع أميركا وخسارة أمام السنغال، قبل أن يخسر أمام أوروغواي بهدف في ثمن النهائي.
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