نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي و سقوط الاهلى فى شبكة التعادل

مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم الأربعاء 22 مايو 2019، فى اطار مباريات الدورى المصرى، و الذى يقترب من نهايته، حيث تقام اليوم المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر للدورى، فريق الأهلى يحتل الأن صدارة جدول الدورى برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، بينما يأتى الاسماعيلى فى مركز متأخر برصيد 41 نقطة، و كان يعانى طوال الموسم ، النادى الأهلى خرج من بطولة أفريقيا، و ينافس بقوة على بطولة الدورى و بريد الاستمرار بالفوز لمصالحة جمهوره، و المباراة ستقام اليوم على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

موعد مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم

مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم على ملعب برج العرب فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشر مساء بتوقيت دولة الامارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى و الاسماعيلى

مباراة الاهلي والاسماعيلي فى الدورى المصرى المباراة المؤجلة من الاسبوع ال18 و هى مذاعة على قناة اون سبورت الرياضية و قناة النيل للرياضة و ستكون المباراة بتعليق حاتم بطيشة.

تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني.

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خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات.

خط الهجوم: وليد أزارو.

بعد قليل سينزل اللعبون الملعب و تبدأ المباراة

الأن الشوط الأول من مباراة الأهلى ضد الاسماعيلى

الدقيقة 2 من الشوط الاول النتيجة هى التعادل السلبى

د 8 النتيجة 0/0

انتهت المباراة 1/1