ملخص نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي on sport في الدوري المصري والمارد الأحمر يفقد نقطتين

نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي ضمن المرحلة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، في تمام الساعة العاشرة مساءا يسعى الفريقين لتحقق الانتصار وإسعاد الجماهير، الان ملخص نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي، لقاء كبير وحاسم في مشوار كل فريق خاصة النادي الأهلي الذي يحلم أن يتوج باللقب ويحافظ عليه للعام الرابع على التوالي في ظل المنافسة الشرسة بينه وبين الزمالك الغريم الأزلي.

ملخص مباراة الاهلي والاسماعيلي، وقام مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء باستبعاد الكثير من اللاعبين لأسباب فنية مثل أحمد حمودي ومحمد نجيب وأحمد الشيخ وباسم علي وإسلام محارب وغيرهم، فيما سيفتقد الفريق المدافع سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود بداعي الإصابة التي تعرضوا لها خلال الفترة الأخيرة.

نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي

وتقابل الفريقان في 114 مناسبة من قبل تاريخياً وكان التفوق للمارد الأحمر في 59 مرة مقابل 22 فوز للدراويش، فيما كان التعادل هو سيد الموقف في 33 مباراة بينهما.

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ملخص نتيجة الاهلي والاسماعيلي

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ويشارك النجم رمضان صبحي مع الأهلي لقيادته نحو الانتصار أمام الاسماعيلي الفريق الصعب الذي سيحاول بشتى الطرق من أجل تعثر القلعة الحمراء.

أعلن مدرب الأهلي عن تشكيلة اللاعبين الأساسية أمام الإسماعيلي وهي: محمد الشناوي – علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني – حسام عاشور – عمرو السولية – حسين الشحات – وليد سليمان – رمضان صبحي – وليد أزارو.

تشكيلة الإسماعيلي الرسمية جاءت كالآتي: محمد فوزي – أسامة إبراهيم – محمود متولي – باهر المحمدي – أحمد أيمن – محمود عبد العاطي “دونجا” – عماد حمدي – مصطفى فارس – محمد صادق – محمد الشامي – كريم بامبو.