ملخص نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي on sport في الدوري المصري والمارد الأحمر يفقد نقطتين

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نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي ضمن المرحلة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، في تمام الساعة العاشرة مساءا يسعى الفريقين لتحقق الانتصار وإسعاد الجماهير، الان ملخص نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي، لقاء كبير وحاسم في مشوار كل فريق خاصة النادي الأهلي الذي يحلم أن يتوج باللقب ويحافظ عليه للعام الرابع على التوالي في ظل المنافسة الشرسة بينه وبين الزمالك الغريم الأزلي.
ملخص مباراة الاهلي والاسماعيلي، وقام مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء باستبعاد الكثير من اللاعبين لأسباب فنية مثل أحمد حمودي ومحمد نجيب وأحمد الشيخ وباسم علي وإسلام محارب وغيرهم، فيما سيفتقد الفريق المدافع سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود بداعي الإصابة التي تعرضوا لها خلال الفترة الأخيرة.
نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي
وتقابل الفريقان في 114 مناسبة من قبل تاريخياً وكان التفوق للمارد الأحمر في 59 مرة مقابل 22 فوز للدراويش، فيما كان التعادل هو سيد الموقف في 33 مباراة بينهما.
ملخص نتيجة الاهلي والاسماعيلي
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ويشارك النجم رمضان صبحي مع الأهلي لقيادته نحو الانتصار أمام الاسماعيلي الفريق الصعب الذي سيحاول بشتى الطرق من أجل تعثر القلعة الحمراء.
أعلن مدرب الأهلي عن تشكيلة اللاعبين الأساسية أمام الإسماعيلي وهي: محمد الشناوي – علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني – حسام عاشور – عمرو السولية – حسين الشحات – وليد سليمان – رمضان صبحي – وليد أزارو.
تشكيلة الإسماعيلي الرسمية جاءت كالآتي: محمد فوزي – أسامة إبراهيم – محمود متولي – باهر المحمدي – أحمد أيمن – محمود عبد العاطي “دونجا” – عماد حمدي – مصطفى فارس – محمد صادق – محمد الشامي – كريم بامبو.
- دقائق قليلة وتنطلق مباراة الاهلي والاسماعيلي للمتابعين، نتمنى أن يقدم الفريقين أداء ممتع على المستطيل الأخضر.
- بدأت مباراة الاهلي والاسماعيلي ويحاول كل فريق السيطرة على الكرة وتسجيل هدف التقدم مبكراً.
- هجوم قوي للغاية من جانب لاعبي الفريق الاحمر على مرمى المنافس ولكن دون فاعلية حتى الآن.
- مرت خمس دقائق من اللقاء وفشل كل فريق في هز شباك الآخر مع قلة الفرص المصنوعة من اللاعبين.
- محمد الشناوي يمنع محمد صادق من التسجيل ويحرم الاسماعيلي من فرصة التقدم في هذه المباراة.
- انتهى الشوط الأول بين الاسماعيلي والاهلي والنتيجة 0-0 على الرغم من الهجمات العديدة المهدرة من لاعبي الفريقين.
- بدأ الشوط الثاني مع استحواذ كبير على الكرة للأهلي لخطف الهدف الأول وحصد الثلاث نقاط قبل أن يتأزم الموقف.
- بعد مرور 67 دقيقة من مباراة الاهلي والاسماعيل، عرضية من الشامي ينقذها علي معلول والتعادل سلبياً مستمر.
- تهتز الشباك أخيراً عن طريق وليد أزارو برأسية مميزة من صناعة الموهوب صالح جمعة في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.
- الدقيقة 85 يتمكن الاسماعيلي من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب كريم بامبو بعد خطأ كبير من المدافع ياسر إبراهيم.
- نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.