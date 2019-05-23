قائمة منتخب مصر تثير الضجة..تعرف علي أسماء اللاعبين لبطولة أمم أفريقيا

صرح هانى رمزي مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الالتزام بعدد الـ23 لاعبا في بطولة أمم أفريقيا “ظالمة ” وكنا نتمني زيادة العدد أكثر من ذلك ولكنها لوائح البطولة.

وقد اختار المدرب المكسيكي بعض اللاعبين ذو خبرة عالية و الفئة العمرية الصغيرة من “الشباب”، فهناك بعض اللاعبين تم استبعادهم وهذا لا يعني التقليل من قدرتهم الفنية و البدنية بل أنهم نجوم كبار.

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قائمة منتخب مصر:

اختار المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني و الجهاز المعاون 25 لاعباً هم :

أحمد المحمدى، محمود علاء، عبد الله السعيد، أحمد أبو الفتوح، محمد الننى، محمد صلاح، أحمد حجازى، عمر جابر، أحمد الشناوى، عمرو وردة، محمد أبوجبل، طارق حامد، أحمد حسن كوك، على أحمد “غزال”، محمود حسن “تريزيجيه”، مروان محسن، أيمن أشرف، محمد الشناوى، محمود حمدى “الونش “، باهر المحمدى، أحمد أيمن منصور، أحمد على كامل، محمود عبد الرحيم “جنش”، وليد سليمان، نبيل عماد “دونجا”.