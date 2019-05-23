نتيجة مباراة الاهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري.. الدروايش قد تعرقل فوز الأهلي بعد التعادل...

انتهت مباراة كرة القدم بين الأهلي والإسماعيلي بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل الأهداف اللاعب أزارو للأهلي واللاعب كريم بامبو للدراويش، وبهذا التعادل يحصل الأهلى على نقطة واحدة فقط قد تعطله في مشوار الصدارة مع الزمالك، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات.

مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم الأربعاء 22 مايو 2019 على ملعب برج العرب، مباراة مؤجلة من يوم 23 ديسمبر 2018، التحكيم محمد معروف عيد ومساعد حكم سامي هلهل وهاني خيري، حكم رابع محمد نهاد، التعليق حاتم بطيشة، مباراة العودة اليوم، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، وتنطلق المباراة على قناة أون سبورت والنايل سبورت، وتذاع المباراة الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

الاهلي والاسماعيلي

إثارة في الدوري المصري الآن، وصراع الصدارة بين الأهلي والزمالك، حيث خرج رسميًا نادي بيراميدز من صراع صدارة الدوري، وأصبح الآن السباق بين الأهلي والزمالك، ونتابع معكم الآن ترتيب الدوري المصري قبل مباراة اليوم الاهلي والاسماعيلي.

الاهلي والاسماعيلي

النادي الأهلي في صدارة الترتيب برصيد 73 نقطة، من أصل 31 مباراة وفاز في 23 مباراة وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 4 مباريات فقط، بينما نادي الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 41 نقطة من أصل 31 مباراة فاز في 10 مباريات، وتعادل في 11 مباراة وخسر في 10 مباريات، ويعد الفارق بين الأهلي والزمالك نقطة واحدة فقط في حالة فوز الزمالك بالمبارتين المؤجلتين له، حيث يقع الزمالك في المركز الثالث 66 نقطة ولكن بعدد مباريات 29 فارق مبارتين بينه وبين الأهلي، ونتابع معكم كل جديد.

ملخص المباراة

الدقيقة 26 والتعادل سلبي حتى الآن بدون أهداف، ولكن هجمة خطيرة فقط سددها مهاجم الإسماعيلي ولكن الشناوي يصدها مباشرة، ونتابع معكم الشوط الأول تابع الآن.

الدقيقة 42 وليد سليمان يهدر هجمة خطيرة، وأزارو يهدر أيضًا، وحتى الآن التعادل 0-0 بين الأهلي والإسماعيلي، ونتابع معكم المباراة الآن التي تستمر حتى نهاية الشوط الأول بدون أهداف

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بعد نهاية الشوط الأول، نتابع معكم الشوط الثاني بين الأهلي والإسماعيلي، والشوط الأول انتهى بدون أهداف 0-0 وسط هجمات للفريقين، وإنفرادات للاعبين، ولكن حراس المرمى بالتألق

متابعة عامة للشوط الثاني الآن، والتعادل 0-0 بدون أهداف، والمباراة حماسية، والأهلي يتجه للتعادل حتى الآن، وفي حالة تعادله من المتوقع أن يفقد صدارة الدوري للزمالك في حالة فوز الزمالك بكافة المباريات

حتى الدقيقة 65 التعادل بدون أهداف، التعادل سلبي 0-0 بين الأهلي والإسماعيلي الآن، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات، تابع الآن أحداث المباراة، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل الأخبار الشاملة.

وليد أزارو يسجل الهدف الأول في الدقيقة 70 عن طريق تمريرة صالح جمعة، وتسديدة رأسية لوليد أزارو، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل الأخبار المتنوعة الهامة، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات.

كريم بامبو يسجل هدف التعادل في الدقيقة 86

نهاية المباراة 1-1