شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يعلن تفاصيل "المهمة الموقتة" مع الاتحاد فى موتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن طلعت يوسف المدير الفنى الجديد للاتحاد السكندرى عن عقد موتمر صحفى غداً الخميس فى تمام الساعة العاشره مساءاً بمقر النادى الجديد بسموحة.
ومن المنتظر ، أن يعلن طلعت يوسف خلال المؤتمر عن الجهاز المعاون وكذلك عن تفاصيل قبول المهمة المؤقتة أمام سموحه فى الاسبوع ٣٤ والمقرر لها ٣ يونيه القادم على ملعب المكس.
وكان نادي الاتحاد السكندري قد أعلن عن تولي طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق خلفا لحلمي طولان الذي قدم استقالته عقب الخسارة برباعية نظيفة من طلائع الجيش أمس في الجولة الـ 33 من بطولة الدوري .
وتأزم موقف الاتحاد السكندرى فى جدول الدورى المصرى، عقب الخسارة الكبيرة من طلائع الجيش ليتجمد رصيد الفريق عند النقطة 36 ليدخل الاتحاد فى صراع الهبوط حتى الجولة الأخيرة للبطولة .
وتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 36 نقطة ويتبقى له مباراة أخيرة أمام سموحة فى الأسبوع الرابع والثلاثين.
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