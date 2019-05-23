فيديو .. كريم بامبو يتعادل للإسماعيلى أمام الأهلى بالدقيقة 84 ويرفض الاحتفال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز كريم بامبو مهاجم الاسماعيلى هدف التعادل لفريقه بمرمى الأهلى بالدقيقة 84 فى المباراة التى تجمعهم ضمن مؤجلات الجولة الــ18 من بطولة الدورى الممتاز بملعب برج العرب فى الإسكندرية . وجاء تشكيل الأهلى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى كالتالى : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، ايمن اشرف ، عمرو السولية ، حسام عاشور ، حسين الشحات ، محمد هاني ، رمضان صبحي ، وليد سليمان ، على معلول ووليد آزارو. Advertisements بينما جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى : حارس مرمى : محمد فوزي وفى خط الدفاع : أحمد ايمن – محمود متولي – باهر المحمدي – أسامة ابراهيم وفى خط الوسط : محمود دونجا – عماد حمدي _محمد صادق – مصطفى فارس – محمد الشامي وفى الهجوم : كريم بامبو .

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