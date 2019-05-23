فيديو .. محمدالشناوى ينقد انفراد صادق الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انقد محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى هدف محقق بعد انفراد تام من محمد صادق صانع العاب الدراويش بالدقيقة 20 فى المباراة التى تجمعهم ضمن مؤجلات الجولة الــ18 من بطولة الدورى الممتاز بملعب برج العرب فى الإسكندرية . جاء تشكيل الأهلى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى كالتالى : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، ايمن اشرف ، عمرو السولية ، حسام عاشور ، حسين الشحات ، محمد هاني ، رمضان صبحي ، وليد سليمان ، على معلول ووليد آزارو. بينما جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى : حارس مرمى : محمد فوزي وفى خط الدفاع : أحمد ايمن – محمود متولي – باهر المحمدي – أسامة ابراهيم وفى خط الوسط : محمود دونجا – عماد حمدي _محمد صادق – مصطفى فارس – محمد الشامي وفى الهجوم : كريم بامبو . Advertisements

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