شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. التسلل يلغى هدف الأهلى فى شباك الإسماعيلى.. ورد فعل مجلس الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى الحكم المساعد سامى هلهل، هدف الأهلى الأول الذى أحرزه المغربى وليد أزارو فى شباك الإسماعيلى، بداعى التسلل فى الدقيقة 47 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الــ18 من بطولة الدورى الممتاز.

وتفاعل مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، مع الهدف قبل أن يتلقوا الصدمة بإلغائه بداعى التسلل.

وجاء تشكيل الأهلى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى كالتالى : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، ايمن اشرف ، عمرو السولية ، حسام عاشور ، حسين الشحات ، محمد هاني ، رمضان صبحي ، وليد سليمان ، على معلول ووليد آزارو.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى : حارس مرمى : محمد فوزي، وفى خط الدفاع : أحمد ايمن – محمود متولي – باهر المحمدي – أسامة ابراهيم، وفى خط الوسط : محمود دونجا – عماد حمدي _محمد صادق – مصطفى فارس – محمد الشامي وفى الهجوم .. كريم بامبو.

Advertisements