شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أزارو يفك النحس ويسجل هدف الأهلى الأول أمام الإسماعيلى بأسيست المعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النادى الأهلى بالهدف الأول أمام الإسماعيلى عن طريق وليد أزارو فى الدقيقة 73 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الــ18 من بطولة الدورى الممتاز، بصناعة من البديل المعلم صالح جمعة.

جاء هدف أزارو بعد سلسلة من الأهداف الضائعة من جانبه على مدار المباراة.

جاء تشكيل الأهلى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى كالتالى: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، ايمن اشرف، عمرو السولية، حسام عاشور، حسين الشحات، محمد هاني، رمضان صبحي، وليد سليمان، على معلول ووليد آزارو.

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بينما جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى : حارس مرمى : محمد فوزي، وفى خط الدفاع : أحمد ايمن – محمود متولي – باهر المحمدي – أسامة ابراهيم، وفى خط الوسط : محمود دونجا – عماد حمدي _محمد صادق – مصطفى فارس – محمد الشامي وفى الهجوم .. كريم بامبو.