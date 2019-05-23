فيديو.. سيفوينتس يسجل الهدف الثانى لبيراميدز أمام النجوم فى الدقيقة 15

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سيفوينتس لاعب بيراميدز الهدف الثاني داخل شباك النجوم في الدقيقة 15من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا فى الأسبوع الـ33 بالدورى، بعدما أحرز محمد فاروق الهدف الأول فى الدقيقة 3 لتصبح النتيجة تقدم بيراميدز 2-0. ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 66 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 12 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 58 وتلقت شباكه 30 هدف فيما يحتل النجوم المركز الاخير برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 17 لقاء وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 43 هدف .

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