سوبر كورة.. كيف يعد جروس 10 مدفعجية لمواجهة نهضة بركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الزمالك تدريباته اليوم بملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة استعداداً للمواجهة المرتقبة امام نهضة بركان المغربي بإياب نهائي الكونفدرالية بستاد ببرج العرب، والذى شهد خطة السويسرى جروس التى يعدها من أجل مواجهة نهضة بركان.

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