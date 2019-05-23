شكرا لقرائتكم خبر عن فى بيان رسمى.. بتروجت يرفض خوض مباراته الأخيرة فى الدورى أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر نادى بتروجت بيانا رسميا، أعلن فيه عدم خوض مباراته ضد فريق المقاولون العرب المقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

ونشرت الصفحة الرسمية لبتروجت بيانا رسميا، جاء نصه كالتالى:" تعقيباً على أصدار جدول الأسبوع الأخير" 34 " للدوري المصري .. قررنادى بتروجت عدم خوض مباراته ضد فريق المقاولون العرب التى مقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

ويتمسك نادى بتروجت بلعب جولته الأخيرة بالدورى الممتاز أمام المقاولون فى نفس توقيت المباراة الأخيرة لكل الفرق المنافسة، حتى لا يتم الإخلال بمبدأ المساواة بين جميع الأندية.



ويتمسك نادي بتروجت بشكل قاطع بعدم إستبدال أية مباراة للفرق الأخرى تطبيقاً لمبدأ المنافسة النزيهة، ووفقاً لترتيب جدول الدوري يجب أن يلعب نادي المقاولون مباراته ضد الأهلي في بطولة الدوري أولاً قبل مواجهة بتروجيت، وأيضاً لعب المباريات المؤجله لفريق الزمالك أمام حرس الحدود والجونة قبل لعب الأسبوع 34.

Advertisements