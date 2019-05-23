شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الاهلي ضد الاسماعيلي. .شوط سلبي ومتكافئ في برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي والاسماعيلي باستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري الممتاز بالتعادل السلبي والذى جاء مثثيراً وحماسياً من جانب الفريقين.

ويضم تشكيل الاهلي كلاً من: محمد الشناوي ، ياسر أبراهيم ، ايمن اشرف ، عمرو السولية ، حسام عاشور ، حسين الشحات ، محمد هاني ، رمضان صبحي ، وليد سليمان ، على معلول ووليد آزارو.

فيما يضم تشكيل الاسماعيلي: محمد فوزي ، أحمد ايمن – محمود متولي – باهر المحمدي – أسامة ابراهيم ، محمود دونجا – عماد حمدي ، محمد صادق – مصطفى فارس – محمد الشامي وكريم بامبو.

جاءت بداية الشوط الأول نشطة للغاية من جانب الفريقين ولم تستغرق فترة "جس النبض" وقتاً طويلاً ، وكانت البداية الهجومية من جانب حسين الشحات لاعب الاهلي الذى كاد يُسجل هدفاً مُبكراً للأحمر لكن محمد فزي حارس الاسماعيلي تصدى للكرة بشكل جيد.

هجمة الأهلي أثارت الغيرة الهجومية في الدراويش الذى ضغط هو الأخر عن طريق بامبو وصادق لكن دون خطورة حقيقة على ممرى محمد الشناوي حارس الاهلي.

وخرج محمود متولي للإصابة وشارك محمد هاشم بدلاً منه ، وواصل الأسماعيلي نشاطه الملحوظ وهدد مرمى الاهلي أكثر من مرة كان أخطرها في الدقيقة 22 من خلال التسديدة التى تصدى لها محمد الشناوي ببراعة.

تراجع أداء الاهلي بشكل غير مُبرر ما منح الفرصة للاعبي الأسماعيلي بالتقدم في منتصف ملعب الاهلي.

وسقط أيمن أشرف الذى يخوض اللقاء مُرتدياً "قناعاً" على الأرض للأصابة بعد صدام قوي مع مصطفى فارس لاعب الأسماعيلي.

استعاد الاهلي سيطرته على اللقاء وتبادل لاعبيه الكرة في منقطة جزاء الدراويش وأهدروا أكثر من فرصة لتسجيل هدف عن طريق حسين الشحات ووليد آزارو.

وليد سليمان قاد هجمة عنترية في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وراوغ دفاع الدراويش وسدد بيسراه لكنها جاءت فوق العارضة ، وكرر سليمان تسديدة أخرى خطرة للغاية تصدى لها محمد فوزي حارس الأسماعيلي وعاد الكرة لرمضان صبحي الذ سددها بدهاء تألق باهر المحمدي وأنقذها برأسه وأبعدها عن الشباك الخالية والغى الحكم محمد معروف هدف سجله أزارو بداعي التسلل بعدها أشهر الحكم صافرته مُعلناً الشوط الاول بالتعادل السلبي.

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