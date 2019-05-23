فيديو .. هل يستحق الأهلى ضربة جزاء أمام الإسماعيلى ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد عمرو السولية لاعب فريق الأهلى كرة قويه لتصدم بمدافع الإسماعيلى وطالب لاعبى الاخمر كحم اللقاء باحتساب ضربة جزاء بعد رؤيتهم أصتدام الكرة بيد لاعب الدراويش بالدقيقة 50 فى المباراة التى تجمعهم ضمن مؤجلات الجولة الــ18 من بطولة الدورى الممتاز بملعب برج العرب فى الأسكندرية . وجاء تشكيل الأهلى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى كالتالى : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، ايمن اشرف ، عمرو السولية ، حسام عاشور ، حسين الشحات ، محمد هاني ، رمضان صبحي ، وليد سليمان ، على معلول ووليد آزارو. بينما جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى : حارس مرمى : محمد فوزي وفى خط الدفاع : أحمد ايمن – محمود متولي – باهر المحمدي – أسامة ابراهيم. Advertisements وفى خط الوسط : محمود دونجا – عماد حمدي _محمد صادق – مصطفى فارس – محمد الشامي وفى الهجوم .. كريم بامبو .

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