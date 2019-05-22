الفيفا يؤكد إقامة نهائيات مونديال 2022 بمشاركة 32 منتخبا

الخليج 365-متابعات

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم،الأربعاء إن كأس العالم 2022 في قطر ستقام بمشاركة 32 فريقا ولن يتم توسيعها إلى 48 منتخبا.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الفيفا اقترح توسيع البطولة اعتبارا من نسخة قطر لكن الفيفا قال في بيان “بعد مشاورات مستفيضة وشاملة بمشاركة جميع الأطراف المعنية توصلنا إلى نتيجة مفادها انه في ظل الظروف الراهنة لا يمكن المضي قدما الآن في تطبيق هذا المقترح”.

وستقام نسخة 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 48 فريقا.