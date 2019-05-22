شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. مونديال قطر 2022 بمشاركة 32 منتخبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأربعاء، أن نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، ستكون بمشاركة 32 منتخبا كما كان مقررًا لها، والتخلي بذلك عن التوصية التي أقرها في مارس الماضي برفع عددها إلى 48.

وكانت هناك محاولات من "فيفا" أن تكون نسخة كأس العالم 2022، بمشاركة 48 فريقًا طبقا للتعديلات التي أقرها مؤخرا على نظام البطولة، بعد مراجعة استعدادت الدولة المنظمة لاستقبال هذا العدد.

وأجرى جيانو إنفانتينو، رئيس "فيفا" عدة محاولات مع دول مجاورة لقطر لاستضافة بعض مجموعات البطولة حال تطبيق الزيادة، إلا أن الأوضاع بالمنطقة حالت دون ذلك، ليتم رفع عدد الدول المشاركة لـ48 فريقًا في نسخة 2026 من البطولة.