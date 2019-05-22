شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثاني: الإسماعيلي (0) والأهلي (0).. الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، نظيره الأهلي، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة المؤجلة من الأسبوع 18 لمسابقة الدوري الممتاز. تشكيل الإسماعيلي: حراسة المرمى: محمد فوزي. الدفاع: أحمد أيمن – محمود متولي – باهر المحمدي – أسامة إبراهيم. الوسط: محمود عبدالعاطي «دونجا» – عماد حمدي- محمد صادق – مصطفى فارس – محمد الشامي. الهجوم.. كريم بامبو. على مقاعد البدلاء: كمال السيد – بنسون شيلونجو – وجيه عبدالحكيم – عبدالرحمن مجدي – محمد هاشم – محمد الضرف – حازم مرسي. تشكيل الأهلي: حراسة المرمي: محمد الشناوي. الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – على معلول. Advertisements الوسط: عمرو السولية – حسام عاشور – حسين الشحات – وليد سليمان – رمضان صبحي. الهجوم: وليد أزارو. وعلى مقاعد البدلاء: شريف إكرامي ومروان محسن ورامي ربيعة وجيرالدو وجونيور أجايي وصالح جمعة وأحمد فتحي. د5: عرضية خطيرة من علي معلول تسقط لحسين الشحات والمرمى خالي يسددها في أجساد المدافعين د10: سقوط محمود متولي للإصابة بعد كرة مشتركة مع رمضان صبحي د20: محمد الشناوي يتصدى لانفراد محمد صادق ببراعة د22: خروج محمود متولي للإصابة ونزول محمد هاشم د40: ضغط متواصل من الأهلي وانكماش دفاعي للإسماعيلي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة د45: 4 دقائق وقت بدل ضائع نهاية الشوط الأول بداية الشوط الثاني د59: خروج مصطفى فارس ونزول محمد الضرف

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