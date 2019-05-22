شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تغييرات بتشكيل الأهلي في مواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الإسماعيلي، المقرر لها العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع 18 لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي. Advertisements الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – على معلول. الوسط: عمرو السولية – حسام عاشور – حسين الشحات – وليد سليمان – رمضان صبحي. الهجوم: وليد أزارو. وعلى مقاعد البدلاء: شريف إكرامي ومروان محسن ورامي ربيعة وجيرالدو وجونيور أجايي وصالح جمعة وأحمد فتحي.

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