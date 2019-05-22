«المحمدي» و«متولي» يقودان تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لخوض مباراة نظيره الأهلي، والتي تنطلق في العاشرة مساء اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسان الجولة المؤجلة من الأسبوع 18 لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد فوزي. Advertisements الدفاع: أحمد أيمن – محمود متولي – باهر المحمدي – أسامة إبراهيم. الوسط: محمود عبدالعاطي «دونجا» – عماد حمدي- محمد صادق – مصطفى فارس – محمد الشامي. الهجوم.. كريم بامبو. على مقاعد البدلاء: كمال السيد – بنسون شيلونجو – وجيه عبدالحكيم – عبدالرحمن مجدي – محمد هاشم – محمد الضرف – حازم مرسي.

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