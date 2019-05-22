اخبار الرياضه

الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع الشيخ زايد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
كشف مصدر مطلع بنادي الأهلي المصري تفاصيل الحريق الذي نشب في مقر النادي بالشيخ زايد مساء اليوم الأربعاء، وسبب حالة من الذعر بين الأعضاء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ل إن الحريق كان بسيطًا، إذ نشب بأحد الأكشاك عقب أذان المغرب بدقائق قليلة، لكن تمت السيطرة عليه سريعًا بعد تدخل أمن النادي والحماية المدنية.

وتابع: "الحريق لم يسبب خسائر مادية أو بشرية، ومرت الأمور بسلام. هناك فقط بعض التلفيات البسيطة".

ويخوض الأهلي مباراة مؤجلة من الجولة 18 من الممتاز، أمام الإسماعيلي مساء اليوم، على ملعب برج العرب، في الإسكندرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع الشيخ زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا