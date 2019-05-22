الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع الشيخ زايد

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وقال المصدر في تصريحات خاصة ل إن الحريق كان بسيطًا، إذ نشب بأحد الأكشاك عقب أذان المغرب بدقائق قليلة، لكن تمت السيطرة عليه سريعًا بعد تدخل أمن النادي والحماية المدنية.وتابع: "الحريق لم يسبب خسائر مادية أو بشرية، ومرت الأمور بسلام. هناك فقط بعض التلفيات البسيطة".
ويخوض الأهلي مباراة مؤجلة من الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز، أمام الإسماعيلي مساء اليوم، على ملعب برج العرب، في الإسكندرية.
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