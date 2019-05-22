جاسبرت مديرًا فنيًا للصفاء اللبناني

أعلن نادي الصفاء، اليوم الأربعاء، تعيين المدرب روبرت جاسبرت مديرا فنيا للفريق، في موسم (2019-2020).

وأكد رئيس الصفاء، غازي الشعار، في تصريحات خاصة لـ""، عقب إعلان اسم المدرب، أنه تم وضع خطة إستراتيجية للنادي، وتحضيراته للموسم المقبل.

وأضاف: "الصفاء سيكون بين الأندية المنافسة على الألقاب، وسيعود إلى مكانه الطبيعي بين الكبار".



وأبرز أنه تعاقد مع جاسبرت، لرغبته في استقدام مدرب يعرف الدوري اللبناني جيدا، حيث درب الأنصار والعهد في وقت سابق.

وحل الصفاء في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 22 نقطة، في الموسم الأخير، الذي استبدل خلاله 3 مدربين.