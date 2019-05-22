شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا: مشاركة 32 منتخباً في كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مانشستر) أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم (الأربعاء) أن كأس العالم 2022 ستقام بمشاركة 32 فريقا ولن يتم توسيعها إلى 48 منتخبا. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم (الأربعاء) أن كأس العالم 2022 ستقام بمشاركة 32 فريقا ولن يتم توسيعها إلى 48 منتخبا. وكان جياني إنفانتينو رئيس الفيفا اقترح توسيع البطولة اعتبارا من نسخة 2022 لكن الفيفا قال في بيان «بعد مشاورات مستفيضة وشاملة توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن المضي قدما الآن في تطبيق هذا المقترح». وستقام نسخة 2026 من 48 فريقا.



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