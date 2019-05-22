الاتحاد السكندري ينتهي من تشكيل الجهاز المعاون...

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جدة - عمرو شويل انتهي طلعت يوسف المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري ، من تشكيل الجهاز المعاون له ، حيث تولي كل من محمد إبراهيم ومنير عقيلة منصب المدرب العام ، وهاني أحمد في منصب المدرب .
وكان نادي الاتحاد السكندري قد أعلن عن تولي طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق خلفا لحلمي طولان الذي قدم استقالته عقب الخسارة برباعية نظيفة من طلائع الجيش أمس في الجولة الـ 33 من بطولة الدوري .
وتأزم موقف الاتحاد السكندرى فى جدول الدورى المصرى، عقب الخسارة الكبيرة من طلائع الجيش ليتجمد رصيد الفريق عند النقطة 36 ليدخل الاتحاد فى صراع الهبوط حتى الجولة الأخيرة للبطولة .
وتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 36 نقطة ويتبقى له مباراة أخيرة أمام سموحة فى الأسبوع الرابع والثلاثين.
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