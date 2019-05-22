شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة يغادر تدريبات الزمالك بعد تجدد إصابته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر عبد الله جمعه تدريبات الزمالك المقامة الآن بملعب عبد اللطيف أبورجيلة بعد تجدد شكواه من إصابة شد السمانة. Advertisements وخضع لاعب الزمالك للفحص الطبي خلال تدريبات الفريق المقامة حاليا بعد تعرضه لشد خفيف في السمانة . وعاد اللاعب لاستكمال المران للتأكد من جاهزيته للتدريب قبل أن يغادر للمرة الثانية.

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