شكرا لقرائتكم الاهلى والاسماعيلي يصلان برج العرب قبل لقاء القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل القطبان الأهلى والاسماعيلي لاستاد برج العرب لخوض مباراة الفريقين التى ستجمعهما فى تمام العاشرة مساءًا ، ضمن مؤجلات الجولة الــ18 بمسابقة الدورى المحلى. وفرضت الجهات الأمنية تشديدات عند وصول حافلة كل فريق فى ظل اقامة القمة بدون حضور جماهيرى. وتوجه أحمد فتحى لاعب الاهلي لأداء صلاة العشاء فور الوصول لملعب برج العرب حيث شارك الصلاة مروان محسن وسيد عبد الخفيظ و بعض افراد الجهاز الإداري بالاهلي.

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