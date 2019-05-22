شكرا لقرائتكم انتهاء الشوط الأول الأهلي ضد الإسماعيلي بالتعادل السلبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول لمباراة الأهلي ضد الاسماعيلي فى الجولة الـ 18 ضمن مافسات الدوري المصري الممتاز، على ستاد برج العرب، بالتعادل السلبي بين الفريقين، وسط إهدار العديد من الفرص من الفريقين، حيث نشط النادى الأهلى فى أخر 15 دقيقة من الشوط الأول، ليضع لاعبي النادي الاسماعيلي فى وسط ملعبهم، حيث أضاع المغرب وليد أزارو مهاجم الأهلى العديد من الفرص

وأصبح لاعبي الأهلى أكثر سيطرة وأكثر خطورة فى الربع ساعة الأخيرة، ليستعيد الاهلي سيطرته على اللقاء وتبادل لاعبيه الكرة في منقطة جزاء الدراويش وأهدروا أكثر من فرصة لتسجيل هدف عن طريق حسين الشحات ووليد آزارو.

وقاد وليد سليمان هجمة عنترية في الدقيقة 42 من الشوط الأول وراوغ دفاع الدراويش وسدد بيسراه لكنها جاءت فوق العارضة ، وكرر سليمان تسديدة أخرى خطرة للغاية تصدى لها باهر المحمدى مدافع الأسماعيلي وأخرجها ركنيه، وأضاع رمضان صبحي كرة أخرى .

وأضاع دونجا يضيع فرصة هدف بالكربون من فرصة الدقيقة الربعة من المباراة فى جملة ينفذها مع أحمد الشامى، ليجد نفسه دونجا منفردا بالشناوى لكنه يسددها برعونة شديدة فى يد حارس مرمى الأهلى

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احتسب الحكم 4 دقائق وقت بدلا من ضائع، ليضع حسام عاشور فى الدقيقة 46 كرة طويلة للمغربى وليد أزارو ليستلمها ويسقط على الأرض منتظرا ركلة جزاء لكن لم يتجاوب معه الحكم.

أحرز وليد أزارو هدف ليحتسبه الحكم محمد معروف تسلسل على التونسى على معلول الذى استلم الكرة ومررها لازارو فى الدقيقة 47 .

ويضم تشكيل الاهلي كلاً من: محمد الشناوي ، ياسر أبراهيم ، ايمن اشرف ، عمرو السولية ، حسام عاشور ، حسين الشحات ، محمد هاني ، رمضان صبحي ، وليد سليمان ، على معلول ووليد آزارو.

فيما يضم تشكيل الاسماعيلي: محمد فوزي ، أحمد ايمن – محمود متولي – باهر المحمدي – أسامة ابراهيم ، محمود دونجا – عماد حمدي ، محمد صادق – مصطفى فارس – محمد الشامي وكريم بامبو.