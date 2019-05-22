شاهد هدفا مارادوني للاعب منتخب مصر...

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جدة - عمرو شويل سجل المصري أمير عادل لاعب أي إف كيه نوركوبينج السويدي هدفا مارادونيا على طريقة اللاعبين الكبار. وكان اللاعب قد انضم لمنتخب مصر على فترات العام الماضي قبل كأس العالم 2018، حيث كان المدير الفني السابق لمنتخب مصر هيكتور كوبر لا يعتمد عليه بصفة مستمرة و تم استبعادة من قائمة المنتخب في المونديال، و لم ينضم اللاعب حتى الان في اي تجمع مع أجيري المدير الفني الحالي. Advertisements

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