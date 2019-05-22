بامبو يقود الهجوم في تشكيل الاسماعيلي أمام الأهلى...

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، تشكيل لاعبيه لخوض قمة الأهلى بعد قليل ، ضمن مؤجلات الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى المحلى. وجاء التشكيل كالتالى حارس مرمى: محمد فوزي خط الدفاع : أحمد ايمن – محمود متولي – باهر المحمدي – أسامة ابراهيم. خط الوسط : محمود دونجا – عماد حمدي Advertisements وأمامهم : محمد صادق – مصطفى فارس – محمد الشامي خط الهجوم: كريم بامبو . على مقاعد البدلاء .. كمال السيد – بنسون شيلونجو – وجيه عبد الحكيم – عبد الرحمن مجدي – محمد هاشم – محمد الضرف – حازم مرسي.

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