شكرا لقرائتكم الخطيب وأعضاء مجلس الأهلى في استاد برج العرب لموأزرة الفريق أمام الاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، على حضور مباراة الفريق أمام الأسماعيلي التى إنطلقت منذ قليل بإستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري الممتاز.

كما حضر المباراة من أرض الملعب كلاً من العامري فاروق نائب رئيس النادي والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة.

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ويضم تشكيل الاهلي ، كلاً من: محمد الشناوي ، ياسر أبراهيم ، ايمن اشرف ، عمرو السولية ، حسام عاشور ، حسين الشحات ، محمد هاني ، رمضان صبحي ، وليد سليمان ، على معلول ووليد آزارو.

ويأتي على مقاعد البدلاء كلًا من شريف إكرامي ومروان محسن ورامي ربيعة وجيرالدو وجونيور اجايي وصالح جمعة أحمد فتحي.

الأهلى يخوض مباراة الاهلي مُتربعاً على قمة الدوري بـ73 نقطة ولعب الأهلى قبل مباراة الليلة 31 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 51 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ليحصد 73 نقطة يحتل بهما صدارة المسابقة ، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السابع بـ41 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الاهلى.