بيراميدز يتقدم على النجوم بهدفين فى الشوط الأول...

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جدة - عمرو شويل أنهى بيراميدز الشوط الأول متقدما على نظيره النجوم بهدفين دون رد فى المباراة المقامة بين الفريقين حاليا على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. افتتح التسجيل لبراميدز مهاجمه محمد فاروق فى الدقيقة 3 قبل أن يعزز الإكوادورى سيفونتى تقدم بيراميدز بالهدف الثانى فى الدقيقة 15. ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 66 نقطة،بينما يتذيل النجوم جدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة.

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