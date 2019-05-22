شكرا لقرائتكم لاسارتى يستبعد ثلاثى الأهلي من لقاء الاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستبعد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، ثلاثي الفريق مصطفي شوبير وهشام محمد وناصر ماهر من قائمة الـ21 لاعباً التى سافرت للاسكندرية لخوض مباراة الأسماعيلي في العاشرة من مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الاهلي ، كلاً من: محمد الشناوي ، ياسر أبراهيم ، ايمن اشرف ، عمرو السولية ، حسام عاشور ، حسين الشحات ، محمد هاني ، رمضان صبحي ، وليد سليمان ، على معلول ووليد آزارو.

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وبذلك يشهد تشكيل الاهلي عودة أكثر من لاعب للتشكيل الأساسي بعد فترة للغياب فقد عاد حسام عاشور بسبب إيقاف حمدي فتحي كما عاد محمد هاني على حساب أحمد فتحي كما شارك وليد سليمان بدلاً من صالح جمعة.

ويأتي على مقاعد البدلاء كلًا من شريف إكرامي ومروان محسن ورامي ربيعة وجيرالدو وجونيور اجايي وصالح جمعة أحمد فتحي.