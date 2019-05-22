شكرا لقرائتكم بعد مرور 30 دقيقة.. الأهلي يتراجع أمام الإسماعيلي وتبديل اضطرارى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد مرور 30 دقيقة مازال التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي ضد الاسماعيلي، من المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 18 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

شهدت الدقيقة 18 تبديل اضطرارى لفريق الاسماعيلى حيث خرج المدافع محمود متولى مصابا ودخل بدلا منه محمد هاشم، حيث واصل الإسماعيلي نشاطه

الملحوظ وهدد مرمى الاهلي أكثر من مرة، كان أخطرها في الدقيقة 22 من خلال التسديدة التى تصدى لها محمد الشناوي ببراعة.

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هجوم الأهلي فى الـ 15 دقيقة الأولى أثار غيرة الدراويش الهجومية، الذى ضغط هو الأخر عن طريق بامبو وصادق لكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوي حارس الاهلي.

وسقط أيمن اشرف ظهير أيسر الأهلى، الذى يخوض اللقاء مُرتدياً "قناعاً" على الأرض للأصابة بعد صدام قوي مع مصطفى فارس لاعب الأسماعيلي.

وتراجع أداء الاهلي بشكل غير مُبرر ما منح الفرصة للاعبي الأسماعيلي بالتقدم في منتصف ملعب الاهلي، حيث أنقذ الشناوى مرمى الأهلي من انفراد مصطفى فارس فى الدقيقة 30 .