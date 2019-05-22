شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: إقبال الزمالك على شراء تذاكر الكونفدرالية "تاريخى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بفريق الزمالك الإقبال على شراء تذاكر مباراة الفريق الأبيض ونهضة بركان المغربى بالتاريخى.

وكتب أمير مرتضى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" إقبال تاريخي على تذاكر المباراة أتمنى أن تتمتلئ المدرجات عن آخرها ،، لا نريد ان نرى مقعداً شاغراً ،الجمهور سيكون اللاعب رقم 1 في المباراة".

Advertisements

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل على ملعب برج العرب فى إياب نهائى الكونفدرالية بحضور 40 ألف مشجع.

الجدير بالذكر أن مواجهة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان انتهت بخسارة الأبيض بهدف دون رد.