شكرا لقرائتكم حازم امام يصف دروجبا بالعظيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك حازم إمام بجانب وائل جمعة في مباراة خماسي ودية أمام الأسطورة الإيفوارية ديديه دروجبا. وفاز الثعلب ودرجبا بالمباراة بنتيجة 7/6، وأحرز وائل جمعة ثلاثة أهداف وحازم إمام هدفا. Advertisements ونشر حازم إمام صورة له عبر "تويتر" تجمعه بدروجبا بعد المباراة ووصفه بالعظيم.

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