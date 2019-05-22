شكرا لقرائتكم الأهلى ضد الإسماعيلي .. تعادل سلبى بعد مرور 15 دقيقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد مرور 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ضد الاسماعيلي، من المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 18 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب برج العرب بالاسكندرية، تعادل سلبى بين الفريقين.

بدأت المباراة باستحواذ لاعبي الأهلي على الكرة ولكن دون جدوي، وذلك لانحصارهم فى وسط الملعب، حيث يتدخل لاعبى الاسماعيلي عليهم بعنف، واعتمد لاعبى الاسماعيلي على الكرات الطويلة ولكن نجح لاعبى الأهلي فى إيقاع لاعبى الاسماعيلي فى التسلسل فى الدقيقة الثالثة من المباراة.

Advertisements

وأضاع "دونجا" لاعب الإسماعيلي هدف مؤكد فى الدقيقة الرابعة من المباراة، ليضعها ضعيفة فى يد محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي، فيما أضاع حسين الشحات هدف مؤكد فى الدقيقة السابعة للأهلى من عرضية على معلول من الناحية اليسرى.

وانحصرت الكرة فى وسط الملعب مرة أخرى حائرة بين أقدام لاعبى الأهلى والاسماعيلي وسط تحفظ من الجانبين.