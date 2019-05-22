شكرا لقرائتكم معلول و آزارو يقودان تشكيل الأهلى أمام الاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن لاسارتي المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمباراة الاسماعيلي المقر ر لها العاشرة من مساء اليوم ،الأربعاء، باستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري الممتاز.
ويضم تشكيل الاهلي ، كلاً من: محمد الشناوي ، ياسر أبراهيم ، ايمن اشرف ، عمرو السولية ، حسام عاشور ، حسين الشحات ، محمد هاني ، رمضان صبحي ، وليد سليمان ، على معلول ووليد آزارو.
وبذلك يشهد تشكيل الاهلي عودة أكثر من لاعب للتشكيل الأساسي بعد فترة للغياب فقد عاد حسام عاشور بسبب إيقاف حمدي فتحي كما عاد محمد هاني على حساب أحمد فتحي كما شارك وليد سليمان بدلاً من صالح جمعة.
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