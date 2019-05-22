شكرا لقرائتكم حفل افطار مرتضى منصور لوفد نهضة بركان في مقر الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر وفد من نادي نهضة بركان الى مقر القلعة البيضاء، تلبية لدعوة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الافطار وتفقد الوفد منشأت النادي من خلال جولة اصطحبهم فيها احمد مرتضى وذلك قبل مواجهة الفريقين يوم الأحد المقبل.

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ومن جانبه تحدث مضران عبد المجيد الرئيس المنتدب لنادي بهضة بركان ورئيس بعثة الفريق في القاهرة حيث اشاد بحسن الاستقبال من مسئولي الزمالك على رأسهم المستشار مرتضى منصور قائلاً: "هذه الزيارة اثرت فينا للغاية ، كرم استقبال وبالفعل صدقت مقولة إذا اكرمت الكريم ملكته ونحن لم نلقى إلا الكرم من الزمالك ومجلسه منذ وصولنا إلى مصر".

وتابع: " سمعت كثيرا عن مرتضى منصور وأنه رجل كريم وحسن التعامل وأفتخر بلقائه والتعرف عليه فجسر المحبة بين الناديين والبلدين ممتد على مدار السنوات، كرة القدم هدفها توحيد الشعوب وفي النهاية المنافسة تكون في الملعب بين اللاعبين".