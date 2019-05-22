شكرا لقرائتكم صحف البرتغال: خلافة بيدرو إيمانويل في التعاون "أمر صعب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اهتمت الصحف البرتغالية بتولي مواطنها باولو سيرجو القيادة الفنية لفريق التعاون الفائز بلقب كأس الملك، وذلك خلفاً لبيدرو إيمانويل.

وأشارت صحيفة (أوجوجو) البرتغالية إلى أن سيرجو سيخلف بيدرو إيمانويل في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما قرر الأخير مغادرة نادي التعاون.

وستكون مهمة سيرجو صعبة للغاية لاسيما وأن إيمانويل ترك الفريق في وضع جيد جداً، حيث حصد لقب كأس الملك لأول مرة في تاريخه بالإضافة إلى إنهائه بطولة الدوري في المركز الثالث.

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من جانبها، قالت صحيفة (أبولا) البرتغالية أن باولو سيرجو سيظهر مجدداً في الشرق الأوسط تحديداً في منطقة الخليج بعدما كان مدرباً سابقاً في الفجيرة الإماراتي، حيث سيقود التعاون السعودي.

وقاد إيمانويل التعاون في الموسم المنقضي ، لكنه فضل الرحيل عن صفوف الفريق بعد تتويجه بكأس الملك وتأهله لدوري أبطال آسيا 2020.

ومن المنتظر أن يسافر سيرجو إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة القادمة لتوليه الإدارة الفنية للفريق حسبما أشار النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر".