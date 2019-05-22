yalla بلس: مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر on sport يلا شوت يوتيوب الشوط الثاني مباراة...

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يلا شوت الاهلي والاسماعيلي بث مباشر، لقاء كبير وحاسم في مشوار كل فريق خاصة النادي الأهلي الذي يحلم أن يتوج باللقب ويحافظ عليه للعام الرابع على التوالي في ظل المنافسة الشرسة بينه وبين الزمالك الغريم الأزلي، مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر يلا شوت كورة اون لاين نقل لايف kora star بالتعليق العربي.

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ويشارك النجم رمضان صبحي مع الأهلي لقيادته نحو الانتصار أمام الاسماعيلي الفريق الصعب الذي سيحاول بشتى الطرق من أجل تعثر القلعة الحمراء.

أعلن مدرب الأهلي عن تشكيلة اللاعبين الأساسية أمام الإسماعيلي وهي: محمد الشناوي – علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني – حسام عاشور – عمرو السولية – حسين الشحات – وليد سليمان – رمضان صبحي – وليد أزارو.

تشكيلة الإسماعيلي الرسمية جاءت كالآتي: محمد فوزي – أسامة إبراهيم – محمود متولي – باهر المحمدي – أحمد أيمن – محمود عبد العاطي “دونجا” – عماد حمدي – مصطفى فارس – محمد صادق – محمد الشامي – كريم بامبو.