لجنة المسابقات تعلن عن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة في الدوري الممتاز

صرحت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي يرأسها عامر حسين، عن مواعيد مباريات الأسبوع 34 الخاصة بالدوري الممتاز، وعن مواعيد المباريات المؤجلة خلال مؤتمر صحفي تم الإعلان عنه اليوم منذ قليل.

حيث أن مواعيد المباريات القادمة والمؤجلة تتمثل في الأتي ذكره، حيث تقام المباريات في شهر رمضان الكريم.

يوم الاثنين 27 مايو ستقام عدد من المباريات الأتية:

لقاء فريق الجونة أمام الإسماعيلي، وتقام في ملعب الجونة.

لقاء نجوم المستقبل أمام أنبي، وتقام في ملعب بتروسبورت.

لقاء فريق مصر المقاصة أمام طلائع الجيش، وتقام المباراة في ملعب المقاولون.

لقاء الداخلية أمام المصري، وتقام المباراة على ستاد الجيش بالسويس.

مباريات يوم الخميس 30 مايو: