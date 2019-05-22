تشكيل الاهلي أمام الاسماعيلي

الإسماعيلي يواجه الأهلي على استاد برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة 18 في الدوري، مواجهة يغيب عنها حمدي فتحي للإيقاف، ما يجعل بديله المباشر حسام عاشور أساسيا ضد الدراويش.

وبالتالي، يصبح وفي المقابل، من المنتظر ألا يفعل مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي أي مفاجأت في الفريق وكان الفائز في اخر 5 مباريات متتالية في الدوري.

التشكيل المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم –أيمن أشرف– أحمد فتحي

الوسط: حسين الشحات– عمرو السولية –حسام عاشور – رمضان صبحي– صالح جمعة.

الهجوم: وليد أزارو.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب العام للدوري المصري بـ73 نقطة من 31 مباراة، أما الإسماعيلي فيحل سابعا بـ41 نقطة حصدهم من نفس عدد المباريات.

ويغيب عن الاهلي : علي لطفي، سعدسمير، كريم نيدفيد.