تشكيل الإسماعيلي.. بامبو والشامي أساسيان أمام الأهلي

كتب: شريف عادل

أعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة محمود جابر عن تشكيل الفريق لمباراته أمام الأهلي. ويلعب الإسماعيلي والأهلي بملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: محمد فوزي. خط الدفاع: أسامة إبراهيم - محمود متولي - باهر المحمدي - أحمد أيمن. خط الوسط الدفاعي: محمود عبد العاطي "دونجا" - عماد حمدي - مصطفى فارس. خط الهجوم: محمد صادق - محمد الشامي - كريم بامبو.

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