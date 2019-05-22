تشكيل الأهلي.. وليد سليمان أساسيًا.. وعودة عاشور وهاني أمام الإسماعيلي

كتب: ريهام حمدي
أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الإسماعيلي في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدوري.
ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي ثلاث تبديلات من خلال الدفع بحسام عاشور للمشاركة في وسط الملعب بدلاً من حمدي فتحي والذي يغيب عن مباراة الليلة بسبب الإيقاف.
وكان حمدي فتحي شارك في مباراة الأهلي الأخيرة أمام إنبي في مباراة انتهت لصالح الأحمر بنتيجة (2-0) في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الـ32.
في المقابل، سيعود محمد هاني لقيادة...
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